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Adli tıp sonrası gözaltındaki ünlüler kurumdan ayrıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu, şarkıcı ve spor dünyası isimlerinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adli tıp sonrası gözaltındaki ünlüler kurumdan ayrıldı

Adli tıp işlemleri tamamlanan şüpheliler kurumdan ayrıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Sevk ve kurumdaki işlemler:

Emniyetteki ön incelemelerin tamamlanmasının ardından toplam 20 şüpheli sağlık ve tespit işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumdaki prosedürlerin bitmesinin ardından şüpheliler kurumdan otobüsle ayrıldı ve tekrar emniyete götürüldü.

Adli süreç nasıl ilerleyecek:

Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri süreci takip etmeye devam ediyor. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor; savcılık ve kolluk makamlarının değerlendirmeleri doğrultusunda bir sonraki adımlar belirlenecek.

Olayla ilgili resmi merciler tarafından yapılan açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili bilgiler geldikçe sürece dair yeni detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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