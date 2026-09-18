Adli tıp sonrası gözaltındaki ünlüler kurumdan ayrıldı

Adli tıp işlemleri tamamlanan şüpheliler kurumdan ayrıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Sevk ve kurumdaki işlemler:

Emniyetteki ön incelemelerin tamamlanmasının ardından toplam 20 şüpheli sağlık ve tespit işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumdaki prosedürlerin bitmesinin ardından şüpheliler kurumdan otobüsle ayrıldı ve tekrar emniyete götürüldü.

Adli süreç nasıl ilerleyecek:

Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri süreci takip etmeye devam ediyor. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor; savcılık ve kolluk makamlarının değerlendirmeleri doğrultusunda bir sonraki adımlar belirlenecek.

Olayla ilgili resmi merciler tarafından yapılan açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili bilgiler geldikçe sürece dair yeni detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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