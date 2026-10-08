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Adliye koridorlarında yargı bağlantısı iddiasıyla pazarlık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yüksek yargıyı tanıdığını söyleyerek adliye içinde dava taraflarıyla pazarlık yaptığı iddia edilen Sadık Kükrer tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adliye koridorlarında yargı bağlantısı iddiasıyla pazarlık yapan şüpheli tutuklandı

soruşturma detayları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söyleyerek adliye içinde dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer hakkında inceleme başlatıldı.

kartvizit ve iddialar:

Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer'in T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü unvanını kullandığı görüldü. İddialara göre şüpheli, takım elbiseyle adliyeye gelerek yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimini oluşturarak dava tarafları ve yakınlarıyla görüşmeler yaptı.

adli işlem ve tutuklama:

Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Sadık Kükrer, tutuklandı. İddiaların soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAÇAKÇILIK BÜROSUNCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YÜKSEK...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAÇAKÇILIK BÜROSUNCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YÜKSEK YARGI MENSUPLARINI TANIDIĞINI SÖYLEYEREK ADLİYE İÇERİSİNDE DAVA DOSYALARININ TARAFLARI VE YAKINLARIYLA PAZARLIK YAPTIĞI BELİRLENEN SADIK KÜKRER TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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