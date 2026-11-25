Adliye önünde cübbelerle dayanışma: Kadirli avukatlarından kadına yönelik şiddete karşı çağrı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Etkinlikte kadın avukatların yanı sıra erkek meslektaşlar da destek vererek ortak bir duruş sergiledi.

Eylemin kapsamı:

Cübbeleriyle adliye önünde toplanan hukukçular, şiddetin görünür kılınması ve önlenmesine yönelik taleplerini dile getirdi. Katılımcılar açıklama boyunca birlik ve dayanışma mesajları verdi; etkinlik, katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.

Komisyonun çağrısı:

Osmaniye Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına konuşan avukat Eda Samyürek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bugün, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle bir aradayız. 25 Kasım yalnızca bir anma günü değildir. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti görünür kılma, teşhir etme, devletlere sorumluluklarını hatırlatma ve eşitlik temelinde özgür bir yaşam talebini büyütme günüdür. İnsan hakları savunucusu kadınlar olarak bu mirasın taşıyıcılarından olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kadınların yaşam hakkını korumanın devletin devredilemez yükümlülüğü olduğunu vurguluyoruz. Osmaniye Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu bilinçle mücadelemizi hukuk alanında, adalet mekanizması içerisinde ve hayatın her alanında sürdürmeye devam edeceğiz. Tarihin en karanlık dönemlerinde dahi kadın hakları mücadelesi kesintiye uğramamıştır. Kadınların eşit ve özgür bir yaşam için erkek egemen düzene karşı verdikleri mücadeleye sahip çıkıyor; 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü’nde toplumun her kesimini birlik olmaya davet ediyoruz. Şiddetin son bulduğu bir dünya umuduyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz" dedi.

Açıklamada, kadınların yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi gerektiği vurgulanırken, hukuk ve adalet mekanizmalarında etkin koruma sağlanmasının önemi öne çıkarıldı. Avukatlar, toplumun her kesimini bu konuda birlikte hareket etmeye çağırdı.

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE AVUKATLAR, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.