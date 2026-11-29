Olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkında 26 Kasım gecesi meydana gelen saldırıda Y.K. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sırasında ve sevk esnasında yaşananlar görüntülere yansıdı; en önde yürüyen bir şüphelinin yakınlarına gülümseyip öpücük atması dikkat çekti.

Mahkeme kararı ve yargılama süreci:

Adliyedeki ifade ve savcılık sürecinin ardından, adliye önünde öpücük atan kişi olarak tespit edilen M.K. ile beraberindeki R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayın nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı; soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor ve yetkililer gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN ÖPÜCÜK ATAN ŞÜPHELİ (EN ÖNDEKİ) TUTUKLANDI (ARŞİV)