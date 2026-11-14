Adnan Bali'den gençlere güven ve yatırım odaklı gelecek önerileri

Adnan Bali Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), "İlham Veren Buluşmalar" programı kapsamında 13 Kasım 2026'da Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'yi Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu'nda ağırladı. Programa MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Türker Türkoğlu, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel, Türkiye İş Bankası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Üniversitenin büyüme ve araştırma atılımları:

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, sözlerine Malatya'da şehit olan askerleri anarak başladı ve taziyelerini iletti. Bentli, üniversitenin son yıllarda fiziki altyapı, akademik performans, bilimsel araştırmalar, uluslararası projeler ve dijital dönüşüm alanlarında kaydettiği gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Üniversitenin öğrenci odaklı büyüme stratejisinin somut örnekleri olarak yeni derslikler, öğrenci yaşam merkezi, konferans salonu ve spor tesisleri gösterildi.

Bentli, MTÜ'nün eğitim faaliyetlerini 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 enstitü ve 11 uygulama ve araştırma merkezi üzerinden yürüttüğünü, toplam 138 programda yaklaşık 13 bin 500 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Akademik yayın performansında 2024-2025 döneminde %62lik artış yaşandığını aktaran Bentli, dış kaynaklı araştırma projelerinden sağlanan desteğin son dört yılda yaklaşık 2 milyon avroya ulaştığını ve Avrupa Birliği projelerinden elde edilen kaynağın 1,7 milyon avro olduğunu ifade etti.

Öğrenci katılımına dair örnekler veren Bentli, TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerine 550 öğrencinin danışmanlarıyla başvurduğunu ve Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde 30'un üzerinde yazılım geliştirildiğini söyledi. Üniversitenin YÖK sıralamasında 208 üniversite arasında 152. sıradan 109. sıraya yükseldiğini ve kısa vadeli hedeflerinin ilk 100 üniversite arasına girmek olduğunu vurguladı.

Bali'nin konuşması: güven, yatırım ve kalkınma:

Adnan Bali, "Güven, Yatırım ve Kalkınma" başlıklı konuşmasında ekonomik gelişmenin yalnızca sermaye veya üretimle açıklanamayacağını, bunun temelinde güvenin ve güçlü kurumların bulunduğunu belirtti. Bali, "Güven, yatırım ve kalkınma birbirine kenetlenmiş bir zincirin halkaları gibidir" sözleriyle üç kavram arasındaki etkileşimi özetledi.

Bali, güven ortamının uzun vadeli yatırımları teşvik ettiğini; yatırımın üretim, istihdam, verimlilik ve teknolojik ilerlemeyi beraberinde getirdiğini anlattı. Kurumsal güvenin kısa sürede oluşmadığını, tutarlı davranış, sorumluluk bilinci ve güçlü denetim mekanizmalarıyla zaman içinde inşa edildiğini vurguladı. Konuşmasında bankacılık tarihinden örnekler vererek 2001 ekonomik krizinin ardından yapılan yapısal reformların finansal sistemin dayanıklılığını artırdığını ifade etti.

Bali, hukuki güvenlik, öngörülebilir düzenlemeler, adil rekabet, şeffaflık ve hesap verebilirliğin ekonomik kalkınma için vazgeçilmez unsurlar olduğuna dikkat çekti ve güçlü kurumların sürdürülebilir büyümenin temel taşları olduğunu söyledi.

Gençlere doğrudan mesajlar:

Konuşmasının öğrencilere ayrılan bölümünde Bali, hızla değişen dünyada akademik bilginin tek başına yeterli olmadığına işaret ederek yapay zeka, dijital dönüşüm ve küresel rekabet koşullarında sürekli öğrenmenin önemini vurguladı. Öğrencilere "Merak duygunuzu koruyun. Merak duygunuz körelmesin" çağrısında bulundu ve öğrenme sürecinin diploma ile sona ermediğini söyledi.

Bali, gençlerin özgeçmişlerini zenginleştirmeye odaklanmak yerine ilgi duydukları alanlarda derinleşmeleri gerektiğini, hatalardan korkmak yerine ders çıkarmanın önemini anlattı. Ayrıca gençlerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesinin gereğine değindi ve bu hedef için iş dünyası, üniversiteler, kamu kurumları ile sivil toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Gençlere farklı kültürleri tanımalarını, sanat, edebiyat, spor ve müzikle ilgilenmelerini tavsiye eden Bali, çok yönlü bir birikimin hem mesleki hem kişisel gelişimde belirleyici olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda Bali, "Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırım, insana yapılan yatırımdır" ifadesini tekrarlayarak eğitime ve insan sermayesine yapılan yatırımın kalkınmadaki merkezi rolünü vurguladı.

Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle geçti. Etkinliğin sonunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından Adnan Bali'ye bir hediye takdim edildi.

MTÜ'DE İLHAM VEREN BULUŞMA: ADNAN BALİ'DEN GENÇLERE GELECEK MESAJLARI