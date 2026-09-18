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Adnan Menderes müzesi kısa aralıklarla tekrar kapatıldı

Aydın'ın Koçarlı'daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, 18 Mart 2026'de açıldıktan sonra 27 Temmuz 2026'da onarım nedeniyle 7 Şubat 2027'ye kadar kapatıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Adnan Menderes müzesi kısa aralıklarla tekrar kapatıldı

Koçarlı'daki müze yeniden tadilat için kapatıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, açılışından yaklaşık 3,5 yıl sonra başlayan bakım-onarım süreçlerinin ardından tekrar ziyarete kapatıldı. Müze, 11 Temmuz 2025'te başlatılan çalışmalar nedeniyle geçici olarak kapatılmış, yaklaşık 8 aylık bir dönemin ardından 18 Mart 2026 tarihinde yeniden açılmıştı.

Resmi yazı ve süre bilgileri:

Müze bahçesine asılan ilanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bir yazının yer aldığı belirtildi. Yazı 27 Temmuz 2026 tarihli olup, üzerinde 'Acele' ibaresi ve Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın onayı bulunuyor. Duyuruya göre müze, Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Söz konusu iş için yer tesliminin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre çalışmaların planlanan bitiş tarihinin 7 Şubat 2027 olduğu bildirildi. Çalışmalar tamamlanana kadar müzenin kapalı tutulacağı ve mevcut eserlerin güvenliği için bazı parçaların Aydın Arkeoloji Müzesine taşınmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

bakanlık listesindeki kayda göre kapanış tarihleri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan "Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Bağlı Birimler" listesinde de müzenin 27 Temmuz 2026 - 7 Şubat 2027 tarihleri arasında Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi nedeniyle kapalı olduğu yer alıyor. Bu kayıt, saha duyurusuyla örtüşüyor ve sürecin bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde yürütüldüğünü gösteriyor.

Müzedeki çalışmaların kısa aralıklarla yinelenmesi ve yeniden kapanış süresinin uzunluğu, yerel halk ve ziyaretçiler arasında tepki uyandırdı. Vatandaşlar, müzenin ulaşılabilirliğinin ve planlanan takvime ilişkin bilgilerin daha şeffaf paylaşılmasını talep ediyor.

Yetkili kurumların açıkladığı tarihler ve taşınma planı uygulanana kadar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyaretlere kapalı kalacak.

MERHUM BAŞBAKAN ADNAN MENDERES&#039;İN 17 EYLÜL 1961 TARİHİNDE İDAM EDİLMESİNİN 65. YIL DÖNÜMÜNDE...

MERHUM BAŞBAKAN ADNAN MENDERES'İN 17 EYLÜL 1961 TARİHİNDE İDAM EDİLMESİNİN 65. YIL DÖNÜMÜNDE, MEMLEKETİ AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE BULUNAN ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ ZİYARETE KAPALI KALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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