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Adramytteion araştırmalarında Roma villası ve çok katmanlı yerleşim gün yüzüne çıktı

Burhaniye'de açıklanan Adramytteion kazıları, Roma dönemi atriumlu villa, Hellenistik kaya mezarı ve Reşitköy'de çok katmanlı tarih öncesi yerleşimi ortaya koydu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Adramytteion araştırmalarında Roma villası ve çok katmanlı yerleşim gün yüzüne çıktı

Kazı ve araştırma sonuçlarının sunumu:

Burhaniye ilçesinde Mimarlar Odası Burhaniye Temsilciliği tarafından Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Adramytteion Antik Kenti ve çevresinde son iki yılda yürütülen kazı ve araştırmaların bulguları paylaşıldı. Programa Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, Mimarlar Odası Burhaniye Temsilciliği Başkanı Onur Dönmez ile yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda mimar, arkeolog ve kültür meraklısı katıldı.

Sunumu gerçekleştiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Adramytteion Araştırmaları Platformu Başkanı Dr. H. Murat Özgen, saha çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı. Reşitköy Barajı kurtarma kazılarında ortaya çıkan tarih öncesi çok katmanlı yerleşim, Geç Antik-Bizans Dönemi'ne ait şarap işlikleri, atölyeler ve depolama birimleriyle donatılmış üretim yerleşkesi ve Hellenistik Dönem'e tarihlenen anıtsal kaya mezarı toplantının öne çıkan verileri oldu.

Roma dönemi villası ve mimari bulgular:

Adramytteion kent merkezinde gün ışığına çıkarılan Roma Dönemi villası, atrium planı, figürlü ve geometrik mozaikleri, freskli duvarları ile ileri su-drenaj sistemleri açısından dikkat çekti. Villanın etrafında Hellenistik'ten Geç Antik Çağ'a uzanan çok evreli mekânların tespiti, kentin konut mimarisi ve gündelik yaşamına dair yeni bakış açıları sağladı. Bu yapı ve çevresindeki düzenlemeler, bölgenin farklı dönemlerdeki yerleşim sürekliliğini ve teknolojik adaptasyonunu gösteriyor.

Saha gezisi ve katılımcı tepkileri:

Sunumun ardından düzenlenen teknik gezide katılımcılar kazı alanlarını yerinde gördü. Kazı ekibinden doğrudan bilgi alan mimarlar ve arkeoloji meraklıları, sahadaki çalışmaları gözlemleme fırsatı buldu. Kazı başkanı olarak anılan Dr. Hüseyin Murat Özgen ve diğer ekibe teşekkür eden Mimarlar Odası Burhaniye Temsilcisi Onur Dönmez, etkinliğin bölgenin binlerce yıllık kültürel mirasına dikkati çekme amacını başardığını belirtti.

Mimarlar Odası Burhaniye Temsilciliği, bu tür bilimsel ve kültürel organizasyonların önümüzdeki dönemde de süreceğini ve bölgenin arkeolojik zenginliklerinin tanıtımına yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Etkinlik, hem akademik hem de yerel ilgi açısından olumlu geri dönüş aldı ve katılımcılar sahadaki yeni verilerin kentin tarihine katkı sağlayacağını vurguladı.

TANITIMA KATILANLAR

TANITIMA KATILANLAR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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