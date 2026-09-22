Adü tıp fakültesi yeni başlayan öğrencilere kapsamlı oryantasyon sundu

Oryantasyon programı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, yeni başlayan Dönem 1 öğrencileri için Atatürk Kongre Merkezi'nde kapsamlı bir oryantasyon programı gerçekleştirdi. Programın amacı, öğrencilerin fakülte yaşamına uyumunu kolaylaştırmak ve tıp eğitiminin gereklilikleri hakkında bilgi sağlamaktı.

Programda paylaşılan temel bilgiler:

Oryantasyon kapsamında fakültenin akademik ve idari yapısı, eğitim programı, Öğrenci İşleri biriminin işleyişi ile eğitim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuldu. Katılımcılara üniversite yaşamı ve öğrenci destek hizmetleri hakkında rehberlik edildi.

Konuşmacılar ve sunum başlıkları:

Programın açılışını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan ve ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal yaptı. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Sargın "Tıp Fakültesi Akademik Yapısı ve Eğitim Süreci" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bozkurt Girit ise "Tıp Eğitimine Başlarken" sunumuyla öğrencilere ilk adımda dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Ayrıca Eğitim Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri birimlerinin tanıtımları yapıldı ve öğrencilerin soru ve ihtiyaçlarına cevap verildi.

Özel dersler ve fakültenin tanıtımı:

Programda ayrıca Prof. Dr. Berent Dişçigil "Tıp Fakültesi İlk Dersi: Hekim Olmak", Prof. Dr. Alpaslan Gökçimen "Aydın Tarihçesi ve Tanıtımı" ve Prof. Dr. Mesut Yazıcı "Dünden Bugüne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Oryantasyonun hedefi, öğrencilere tıp eğitiminin amaçları ve eğitim-öğretim süreçleri konusunda farkındalık kazandırmak; onların eğitim süreçlerine aktif ve bilinçli katılımlarını desteklemekti. Program, öğrencilerin fakülte yaşamına bilinçli, donanımlı ve güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağladı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI, ATATÜRK KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.