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ADÜ tıp öğrencileri simülasyonla acil müdahale yetkinliklerini güçlendirdi

ADÜ'de tıp öğrencilerine temel ve ileri yaşam desteği odaklı simülasyon uygulaması yapıldı; hedef değerlendirme, müdahale ve ekip çalışması becerileri.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

ADÜ tıp öğrencileri simülasyonla acil müdahale yetkinliklerini güçlendirdi

Simülasyon temelli uygulamalı acil müdahale eğitimi gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, Erişkin Simülasyon Laboratuvarı ve Simülasyon Polikliniği salonları kullanılarak gerçekçi bir öğretim ortamı oluşturuldu. Programın temel amacı, öğrencilerin acil durumlarda hızlı değerlendirme yapabilme ve etkin müdahale becerilerini geliştirmek oldu.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitimde öncelikli olarak temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konuları ele alındı. Katılımcılara vaka senaryoları üzerinden uygulamalar yaptırılarak, teorik bilgilerin klinik becerilerle ilişkilendirilmesine olanak sağlandı. Öğrenciler, senaryolar boyunca hasta değerlendirmesi, yaşam desteği algoritmalarını uygulama ve kritik karar verme süreçlerini deneyimledi.

Kullanılan yöntemler ve ekipman:

Uygulamalarda defibrilatör ve ultrasonografi cihazları kullanılarak müdahalelerin gerçek klinik koşullara yakın simülasyonla yapılması sağlandı. Simülasyon ortamı, ekip çalışması dinamiklerini gözlemleme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sundu; bu sayede öğrenciler, çok profesyonelliğin gerektirdiği koordinasyonu pratikte test etme imkanı buldu.

Eğitim, öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı bir yaklaşım çerçevesinde planlandı. Katılımcıların performansı, geri bildirim oturumları ile desteklenerek güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlendi. Bu yöntem, öğrenme etkinliğini artırırken hata yapma riskinin hasta üzerinde oluşmasını engelledi.

Sonuç olarak gerçekleştirilen simülasyon temelli eğitim, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik yetkinliklerini artırmaya, acil durum yönetiminde özgüven ve pratik beceriler kazandırmaya katkı sağladı. Programın benzer içeriklerle tekrarlanması, mezunların hasta bakım kalitesine olumlu yansıyacak bir yatırım olarak değerlendirildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER KAPSAMINDA...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER KAPSAMINDA, ERİŞKİN SİMÜLASYON LABORATUVARI VE SİMÜLASYON POLİKLİNİĞİNDE SİMÜLASYON TEMELLİ UYGULAMALI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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