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Adü'de CARL sistemiyle kalp durmasına yeni müdahale

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ilk kez uygulanacak CARL sistemi, uzun süre oksijensiz kalan organları kontrollü şekilde korumayı hedefliyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Adü'de CARL sistemiyle kalp durmasına yeni müdahale

Adnan Menderes Üniversitesi'nde CARL uygulaması:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi, ani kalp durması ve uzun süre oksijensiz kalan vakalarda kullanılması planlanan CARL (Controlled Automated Reperfusion of the Whole Body) sistemini Türkiye'de ilk kez uygulamaya hazırlıyor. Modern resüsitasyon yaklaşımlarına alternatif bir boyut getirmesi beklenen sistem, özellikle yeniden kanlandırma sırasında oluşabilecek doku ve beyin hasarını azaltmayı amaçlıyor.

Sistem nasıl çalışıyor:

CARL, gelişmiş bir ECPR (Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon) sistemi olarak, hastanın dolaşımını kontrollü biçimde yönetiyor. Yeniden kanlandırma sürecinde kanın sıcaklık, pH, kalsiyum ve ozmolarite gibi parametreleri izlenip düzenlenerek organlara ve özellikle beyne daha kontrollü oksijen verilmesi sağlanıyor. Bu yaklaşım, uzun süre oksijensiz kalmış dokularda reperfüzyon sırasında ortaya çıkan zararlı etkilerin azaltılmasına odaklanıyor.

Ekip ve hedeflenen etkiler:

ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan projeyi yalnızca yeni bir teknolojinin kazandırılması olarak görmüyor; Acil Tıp, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi ile İlk Yardım Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin birlikte çalışacağı entegre bir acil yaşam sistemi kurulması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde Doç. Dr. Yunus Emre Özlüer ve ekibinin katkıları bulunuyor.

Hedeflerden biri, zamanla yarışılan kardiyak arrest vakalarında CARL uygulamasını hastane dışındaki kritik müdahalelere taşımak ve başarılı müdahalelerde beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlayarak hastaların nörolojik hasar riski en aza indirilmiş şekilde tedavi sürecini tamamlamasına imkan sunmak olarak belirtiliyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK CARL SİSTEMİ, ANİ KALP DURMASI GİBİ...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK CARL SİSTEMİ, ANİ KALP DURMASI GİBİ KRİTİK VAKALARDA UZUN SÜRE OKSİJENSİZ KALAN VÜCUDUN VE ÖZELLİKLE BEYNİN KONTROLLÜ ŞEKİLDE KORUNMASINA YÖNELİK YENİ BİR MÜDAHALE İMKANI SUNACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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