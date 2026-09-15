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ADÜ'de hekimlere yönelik çocuk acil müdahale eğitimi

ADÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen ÇİYAD kursunda hekimlere solunum acilleri, şok ve ritim bozukluklarına yönelik teorik ve simülasyon eğitimleri verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

ADÜ'de hekimlere yönelik çocuk acil müdahale eğitimi

eğitimin düzenlenişi:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu gerçekleştirildi. Kurs, Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım öğretim üyelerinin katkılarıyla planlandı ve çocuklarda karşılaşılabilecek acil durumlara yönelik güncel yaklaşımları katılımcılara aktarmayı hedefledi.

kurs içeriği ve konu başlıkları:

Eğitim programında temel yaşam desteği uygulamaları yeniden gözden geçirildi; ayrıca solunum acilleri, şok yönetimi ve ritim bozukluklarına yaklaşım gibi kritik konularda teorik anlatımlar yapıldı. Derslerde güncel protokoller ve kanıta dayalı uygulamalar üzerinde duruldu.

Kurs süresince yapılan oturumlarda hekimlere vaka tartışmalarıyla birlikte pratik bilgi aktarımı sağlandı; seminer ve sunumlar katılımcıların klinik karar verme süreçlerini destekleyecek şekilde kurgulandı.

uygulamalı simülasyonlar ve hedef:

Teorik eğitimler simülasyon uygulamaları ile tamamlandı. Kurs kapsamında manken ve senaryo tabanlı çalışmalarla klinik müdahale becerileri geliştirildi; amaç, çocuk acil durumlarında hızlı ve etkin müdahale edebilecek deneyimin kazandırılmasıydı.

ADÜ Tıp Fakültesi yetkilileri, düzenlenen kursun sağlık profesyonellerinin güncel bilimsel ve klinik yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerini güçlendirmeye katkı sağladığını belirtti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE DÜZENLENEN ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (ÇİYAD)...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE DÜZENLENEN ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (ÇİYAD) KURSU’NDA HEKİMLERE, ÇOCUKLARDA ACİL DURUMLARA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALEYE YÖNELİK TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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