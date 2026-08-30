ADÜ'den kayıt süresini kaçıran adaylara mazeret başvurusu için son çağrı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında kayıt hakkı kazanmasına rağmen süre içinde kayıt yaptıramayan adaylar için mazeret başvuru sürecini başlattı. Üniversite, başvuru koşulları ve değerlendirme usulünü duyurarak adayları son tarihe dikkat etmeleri konusunda uyardı.

başvuru koşulları:

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21 Ağustos 2024 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, YKS kılavuzlarında belirtilen süreler içinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretleri değerlendirilecek. Adayların, mazeretlerini gösterir belgelerle birlikte ilgili akademik birimlere şahsen başvurmaları gerekiyor.

Başvuruların son teslim zamanı 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 17.00 olarak açıklandı. Üniversite, belirtilen tarihten sonra yapılacak başvuruların kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağını duyurdu.

değerlendirme süreci ve sonuçlar:

Başvuruda bulunan adayların dosyaları, ilgili akademik birimlerin kurullarınca incelenecek. Mazeretleri uygun görülen adayların kayıt işlemleri, ilgili birimler tarafından gerçekleştirilecek. ADÜ, adayların hak kaybı yaşamaması için başvuru süresi ve gerekli belgeler konusunda titizlikle hareket etmelerini istedi.

Üniversite tarafından yapılan duyuruda adayların başvuru sırasında belgelerin eksiksiz ve doğru sunulmasının önemine dikkat çekildi. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan adayların, ilgili akademik birimlerin duyurularını takip etmeleri önerildi.

ADÜ’DEN KAYIT YAPTIRAMAYAN ADAYLARA SON ŞANS: SON TARİH 4 EYLÜL