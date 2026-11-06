Afad önderliğinde Tokat'ta riskli bölgelere yönelik tahliye tatbikatı

tatbikatın kapsamı ve senaryo:

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulama, 21 kurumın katılımıyla düzenlenen seviye 1 yerel düzey bir tatbikat olarak planlandı. Senaryo, bölgedeki olası kaya düşmesi ve heyelan olaylarını esas alarak riskli sahada oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlık ve müdahale süreçlerini test etmeye odaklandı.

ekiplerin müdahalesi ve tahliye çalışmaları:

Tatbikatta, senaryo gereği riskli bölgede mahsur kalan vatandaşların tespiti ve güvenli alanlara tahliyesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Arama-kurtarma, sağlık, jandarma ve yerel idare ekipleri arasında koordineli görev dağılımı sağlanarak tahliye rotaları, iletişim kanalları ve acil müdahale adımları uygulandı.

kurumlar arası koordinasyon ve değerlendirme:

Uygulama boyunca ekiplerin müdahale kabiliyeti, komuta zinciri ve lojistik destek süreçleri test edildi. Tatbikat, saha ekipleri ile karar mercileri arasındaki bilgi akışını güçlendirmeyi amaçladı; elde edilen gözlemler daha sonraki planlama ve eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere kayda alındı.

Genel olarak, Tokat'ta düzenlenen bu tatbikat kurumlar arası iş birliğini pekiştirdi ve yerel düzeyde olası heyelan ile kaya düşmesi olaylarına karşı hazırlık seviyesinin artırılmasına katkı sağladı.

TOKAT İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ(AFAD)KOORDİNESİNDE, 21 KURUMUN KATILIMIYLA SEVİYE 1 YEREL DÜZEY KAYA DÜŞMESİ, HEYELAN VE TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.