Afet hazırlığı güçleniyor: Adıyaman 04.17 ekibi Van kampında üç kez ikinci oldu

Adıyaman 04.17 arama kurtarma ekibi Van kampından dereceyle döndü

Adıyaman Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'da düzenlenen akreditasyon kampına katıldı ve üç farklı yarışmada ikincilik elde etti.

25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kamp, Türkiye'nin 23 ilinden gelen 58 arama kurtarma ekibini bir araya getirdi. Programa, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik teorik eğitimler ile uygulamalı tatbikatların yanı sıra ekip koordinasyonu, iletişim ve takım çalışmasını güçlendiren yarışmalar dahil edildi.

Kamp programı ve yarışmalar:

Kamp boyunca çadır kurma, halat çekme, elektrik oyunu ve yumurta oyunu gibi uygulamalı etkinlikler yapıldı. Aktif hale getirilen ve 13 kişilik kadroya sahip ekip, gerçekleştirilen yarışmalardan üçünde ikincilik alarak organizasyonu üç dereceyle tamamladı. Dereceye giren ekibe kamp organizasyonu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ekibin katılımı aynı zamanda akreditasyon sürecine yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor; eğitim ve uygulamalar, afet anında hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Başkan Tutdere'nin değerlendirmesi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "6 Şubat depremlerini yaşamış bir kent olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak bizim için hayati önem taşıyor. Bu nedenle hem kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor hem de arama kurtarma ekibimizin eğitim ve donanımını sürekli geliştiriyoruz. 04.17 Arama Kurtarma Ekibimizin Van’daki kampta gösterdiği performans ve elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Ekibimizi kutluyorum. Afet öncesinden müdahale ve iyileştirme süreçlerine kadar daha hazırlıklı ve dirençli bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, akreditasyon hedefi doğrultusunda benzer eğitimlerin ve saha uygulamalarının süreceğini, ekiplerin sahada hızlı ve koordineli müdahaleyi sağlayacak kapasiteye ulaşması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 04.17 ARAMA KURTARMA EKİBİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) TARAFINDAN VAN’DA DÜZENLENEN AKREDİTASYON KAMPI’NDA ÜÇ FARKLI YARIŞMADA İKİNCİLİK ELDE ETTİ.