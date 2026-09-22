Afet ve yangın anında doğru adımlar öğretiliyor

Eğitimin içeriği:

Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirildi. Program kapsamında yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile yangın anında uygulanacak müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Amaç ve sürdürülebilir farkındalık:

Eğitimin temel hedefi, personelin afet ve yangın durumlarında bilinçlenmesini sağlamak ve acil durumlarda doğru hareket ederek zararların azaltılmasına katkıda bulunmaktı. Oturumlarda doğru hareket etmenin önemi üzerinde özellikle duruldu.

AFAD yetkilileri, benzer afet ve yangın farkındalık eğitimlerinin farklı kurumlarda da sürdürüldüğünü belirtti ve kurumlar arası koordinasyon ile bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK AFET VE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.