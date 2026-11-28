Eskişehir'de afet ve yangın eğitimi düzenlendi:

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olarak, AFAD ekiplerince Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde personele afet ve yangın durumlarında doğru hareket tarzları hakkında bilgi verildi.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Program çerçevesinde, olası acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ve farkındalık konuları ele alındı. Eğitim, kurum çalışanlarının sahada ve iş yerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini ve güvenli davranış modellerini benimsemesini amaçladı.

Uygulama ve kapanış:

AFAD ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda personel, acil durumlarda izlenecek adımlar ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirildi. Program, personelin bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR TAPU VE KADASTRO 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK AFET VE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.