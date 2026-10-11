Afet yönetimi Dilovası'nda merkezleşti: koordinasyon merkezi göreve başladı

Afet koordinasyon merkezi törenle açıldı:

Dilovası Belediyesi tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkez, afet ve acil durum anlarında belediyenin personel, araç, iş makinesi, ekipman ve lojistik imkanlarının tek merkezden yönetilmesini sağlayacak altyapı ve organizasyonel düzenlemeler üzerine yapılandırıldı.

Merkezin görevleri arasında olayların takibi ve değerlendirilmesi, sahadan gelen bilgilerin ilgili birimlere aktarılması ve ihtiyaç duyulan kaynakların yönlendirilmesi yer alacak. Afet anlarında yürütülecek çalışmalar, Kocaeli Valiliği, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü ve Dilovası Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek olup belediye de bu sürece destek verecek.

Açılış törenine katılım ve bilgilendirme:

Açılış törenine AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Kocak ile kurum temsilcileri ve arama kurtarma ekipleri katıldı. Protokol, merkezin teknik altyapısı, araç ve ekipman kapasitesi ile afet anında yürütülecek koordinasyon faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Hazırlık, müdahale ve iyileştirme hattı:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu açılış konuşmasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin afetlere hazırlıklı olmanın önemini yeniden gösterdiğini vurguladı. Ömeroğlu, belediyede afet yönetimine yönelik yapılan kurumsal düzenlemelere dikkat çekerek, Belediye Afet İşleri Müdürlüğü'nün 8 Mayıs 2023'te Belediye Meclisi'nin 77 sayılı kararıyla kurulduğunu hatırlattı.

Ömeroğlu, afet yönetiminin yalnızca müdahale aşamasından ibaret olmadığını; afet öncesinde risklerin azaltılması, hazırlık yapılması, afet anında hızlı ve koordineli hareket edilmesi ile afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Merkezin, belediyenin farklı birimlerinin koordinasyon içinde çalışmasını sağlayarak personel ve araçların ihtiyaç duyulan bölgelere daha hızlı yönlendirilmesine katkı sunacağı kaydedildi.

Başkan ayrıca merkezin yalnızca afet anlarında değil, normal dönemlerde de kullanılacağını; burada afet planlarının hazırlanması ve güncellenmesi, eğitim ve tatbikatların yapılması, risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve ekipman kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Kurumlar arası iş birliği ve hedefler:

Dilovası Kaymakamı Resul Çelik merkez sayesinde ilçenin müdahale kapasitesinin güçleneceğini belirtirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba yerel yönetimlerin afetlere dirençli kentler oluşturmadaki sorumluluklarına dikkat çekti. Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ise kamu kurumları, yerel yönetimler ve sahadaki ekipler arasında sağlıklı koordinasyon kurulmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise afetlere hazırlığın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Protokol konuşmalarının ardından merkezin açılışı gerçekleştirilmiş ve katılımcılara merkezde yürütülecek koordinasyon faaliyetleriyle teknik imkanlara ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.

Yetkililer, merkezi hizmete almayla birlikte Dilovası'nın afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale gelmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini, kuruluş sürecinde destek veren Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı ve AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini bildirdi.

DİLOVASI'NDA AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE ÇALIŞMALARINI KOORDİNE ETMEK AMACIYLA KURULAN AFET KOORDİNASYON MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI.