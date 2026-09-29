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Afetlerde ruh sağlığına hazırlık: çocuklar ve toplum konuşulacak

Eskişehir'de düzenlenecek seminerde afet öncesi, sırası ve sonrasında ruh sağlığının korunması ve çocuklara psikososyal destek yöntemleri paylaşılacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Afetlerde ruh sağlığına hazırlık: çocuklar ve toplum konuşulacak

Seminerin amacı ve düzenleyenler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen seminer, afetlerin yalnızca fiziksel değil psikolojik etkilerine de odaklanmayı hedefliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Aile Danışmanlığı Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte, afet öncesi, sırası ve sonrasında ruh sağlığının korunmasına ilişkin uygulamalı ve bilgilendirici içerikler sunulacak.

Çocukların ruh sağlığına yaklaşım:

Programın öne çıkan oturumlarından birini Psikolojik Danışman Aygen Çalışkan Tilkici yürütecek. Tilkici, Afet Öncesi Çocuk ve Ruh Sağlığı başlıklı bölümde; çocukların afetlere hazırlanması, yaşanabilecek kaygı ve korkularla baş etme yöntemleri ile ailelerin çocuklara yaklaşımında dikkat edilmesi gereken noktaları aktaracak. Bu oturum, ebeveynler ve çocuklarla doğrudan iletişime geçecek uygulamalara vurgu yapıyor.

Psikososyal ilk yardım ve farkındalık:

Etkinlikte ayrıca psikososyal ilk yardım ve afet farkındalığı konularında bilgilendirme yapılacak. Seminerin amacı, vatandaşların afetlere yalnızca fiziksel açıdan değil, psikolojik ve sosyal açıdan da hazırlıklı olmalarını sağlamak; toplumun dayanıklılığını artıracak yaklaşımları paylaşmak olarak belirlendi.

Afetlerde Psikososyal Destek Semineri, 2 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENECEK &quot;AFETLERDE...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENECEK "AFETLERDE PSİKOSOSYAL DESTEK SEMİNERİ"NDE, AFET SÜREÇLERİNDE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞILACAK. PSİKOLOJİK DANIŞMAN AYGEN ÇALIŞKAN TİLKİCİ, AFET ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI VE AİLELERİN BU SÜREÇLERE HAZIRLANMASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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