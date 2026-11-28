patlamanın bilançosu:

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Andar Ser bölgesinde meydana gelen patlamada, yetkililer 7 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 99 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Olay, okulun yakınındaki alanlarda büyük tedirginlik yarattı.

resmi açıklama ve olay yeri tanımı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani yaptığı açıklamada, patlamanın okul yakınlarındaki madencilik şirketlerine ait bir patlayıcı madde deposunda gerçekleştiğini söyledi. Qani, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ilk bilgiler ve çelişen bildirimler:

Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan patlamayla ilgili ilk açıklamada olayın doğrudan okulda meydana geldiğini bildirmişti. Daha sonra gelen İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla depo iddiası öne çıktı; yetkililer arasında açıklamalardaki bu farklılık, soruşturmanın önemini artırdı.

Soruşturmanın devam ettiği, olayın kesin nedeninin ve sorumluların yetkili merciler tarafından belirlenmeye çalışıldığı vurgulanıyor. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar ve yürütülecek inceleme, olayın seyri hakkında net bilgi verecek.

Afganistan'ın Kunar kentindeki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti, 99 öğrenci yaralandı.