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Afra Saraçoğlu fransa dönüşünde hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

Afra Saraçoğlu, Fransa dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı; jandarmaya teslim edilip Şişli Hamidiye Etfal'de sağlık kontrolünden geçirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afra Saraçoğlu fransa dönüşünde hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

Afra Saraçoğlu fransa dönüşünde hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu, Fransa'dan dönüşünün ardından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Kamuoyuna yapılan açıklamalar ve soruşturma sürecine dair resmi bilgiler, olayın tespitine yönelik prosedürlerin uygulandığını gösteriyor.

Gözaltı ve nakil süreci:

Havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu, emniyet ve jandarma birimleri arasında yapılan koordinasyon sonucu jandarmaya teslim edildi. Ardından sağlık kontrolleri için sevk edilen oyuncu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane incelemesi ve sonraki adımlar:

Hastanede yapılan sağlık kontrolünün, adli işlemlere yönelik rutin doktor muayenesi ve gerekli tıbbi değerlendirmeleri kapsadığı bildirildi. Hukuki süreç ilerledikçe savcılığın takibiyle soruşturma ve olası adli işlemler devam edecek.

Soruşturmanın kapsamı, yetkili mercilerin açıklamaları ve yasal süreçler doğrultusunda şekillenecek; tarafların ifadeleri ve delil değerlendirmeleri, bir sonraki aşamadaki uygulamaları belirleyecek.

AFRA SARAÇOĞLU, ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NE GETİRİLEREK SAĞLIK...

AFRA SARAÇOĞLU, ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE GETİRİLEREK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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