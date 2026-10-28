AFSİADFED cumhuriyetin 103. yılında üretime, yatırıma ve dayanışmaya odaklandı

Kadir Sayın'ın mesajı:

AFSİADFED Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Sayın, Cumhuriyetin kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, ekonomik bağımsızlık, üretim, teknoloji ve nitelikli istihdam alanlarındaki adımların ülke kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için iş dünyasının üzerine düşen görevi sürdüreceğini ifade etti.

dayanışma, yatırım ve istihdam:

Sayın, iş insanları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine, yatırımların ve istihdamın artırılmasına dikkat çekti. Anadolu’nun dört bir yanında yatırım yapan ve üretim gerçekleştiren iş insanlarının ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şehirler ve sektörler arasındaki iş birliklerinin kalkınma sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra ortak yatırımların da Türkiye’nin ekonomik gücünü artıracağını ifade eden Sayın, iş dünyasının üretime ve rekabete odaklanmasının önemini bir kez daha vurguladı.

AFSİADFED'in birinci yılı ve AFSİAD bağlantısı:

Mesajında kuruluşunun birinci yıl dönümünü de kutladıklarını belirten Sayın, AFSİADFED'in Afyonkarahisarlı iş insanları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, yeni yatırım fırsatları oluşturmak ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla kurulduğunu aktardı. Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD)'in 35 yıllık geçmişinden gelen bilgi ve tecrübeden güç aldıklarını kaydetti.

Sayın, Afyonkarahisar’dan başlayan dayanışmanın Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını hedeflediklerini belirterek, AFSİAD ve AFSİADFED olarak Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaya ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Mesajının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

AFYONKARAHİSARLI SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI FEDERASYONU (AFSİADFED) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR SAYIN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, CUMHURİYETİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIK, ÜRETİM VE KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTTİ.