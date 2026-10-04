Afşin'de bağ bozumu geleneği bereketle sürüyor

Afşin bağlarında sonbahar hareketi

Kahramanmaraş'a sonbaharın gelişiyle Afşin'in bağlarında hasat heyecanı başladı. Özellikle şirelik Kabarcık üzümü bu dönemin gözdesi olurken üreticiler günün ilk ışıklarıyla bağlara giriyor ve olgunlaşan üzümleri özenle topluyor.

hasat ritüeli:

Sabahın serinliğinde başlayan hasatta, üzümler makaslarla salkım salkım kesilerek kasalara yerleştiriliyor. Bağlarda yoğun bir mesai yaşanıyor; üreticiler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alırken hasat imece usulüyle sürdürülüyor. Bu yöntem, sadece iş gücünü paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda kuşaklar arası aktarımı da beraberinde getiriyor.

yöresel ürünlere dönüşümü:

Toplanan Kabarcık üzümleri doğrudan tüketime uygun olmanın yanı sıra başta pekmez ve yöresel şire ürünleri olmak üzere çeşitli işleme süreçlerine hazırlanıyor. Hasadın sürdüğü günlerde bağlarda sonbaharın renkleriyle birlikte bereketin somut izleri kasalara dolan üzümlerle görülüyor.

Afşin'de yıllardır süregelen bağ bozumu geleneği, tarımsal bir faaliyet olmanın ötesinde ilçenin kültürel mirasının canlı bir parçası olarak korunuyor. Üreticiler ve aileler, hasat döneminde bir araya gelerek hem üretimi hem de ortak anıları pekiştiriyor.

KAHRAMANMARAŞ’A SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE BAĞ BOZUMU BAŞLADI.