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Afşin'de iki grup arasında çatışma: Elçibey Caddesi'nde 3 yaralı

Afşin ilçesi Elçibey Caddesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afşin'de iki grup arasında çatışma: Elçibey Caddesi'nde 3 yaralı

Olayın gelişimi:

Afşin ilçesi Elçibey Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler olduğu bildirildi.

Kavga sonucunda yaralananların kimlikleri Ü.M. (29), M.M. (55) ve Ö.M. (27) olarak tespit edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Ü.M.nin durumu ağır.

Polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedeni ile yaralanma koşullarının tespiti için çalışmalar sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 1 AĞIR, 3 KİŞİ DE YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 1 AĞIR, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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