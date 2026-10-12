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Afşin'de kavşakta çarpışma kameralara yansıdı, MHP'li vekil Zuhal Karakoç da yaralandı

Afşin-Elbistan kara yolundaki Gerger Mahallesi kavşağında kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afşin'de kavşakta çarpışma kameralara yansıdı, MHP'li vekil Zuhal Karakoç da yaralandı

Afşin'de kaza anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Afşin-Elbistan kara yolu Gerger Mahallesi kavşağında dün meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpıştığı anlar net biçimde yer aldı.

Kaza anı ve araç detayları:

Edinilen bilgiye göre kazada 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpıştı. Görüntülerde kavşakta ilerleyen otomobilin kamyonete hızla çarpması ve çarpışma anında her iki aracın kontrolünü kaybettiği görülüyor.

Can kaybı, yaralananlar ve soruşturma:

Kazada kamyonette bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayda aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve bir koruma polisini de içeren toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve görüntüler olayın aydınlatılmasında delil niteliği taşıyor.

Olay yerindeki kamera kayıtlarının değerlendirilmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ’UN DA YARALANDIĞI, 1...

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ’UN DA YARALANDIĞI, 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE İKİ ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI ANLAR YER ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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