Afşin'de kızılcık mevkiinde çarpışma

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Kızılcık mevkiinde meydana gelen kazada, 46 AEJ 428 plakalı otomobil ile 46 ALS 736 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

olay yeri müdahalesi:

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri yolu trafiğe kapatarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Olay yerinde itfaiye ekipleri güvenlik ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından adli ve idari yönden inceleme başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, JANDARMA VE TRAFİK POLİSLERİ SEVK EDİLDİ.