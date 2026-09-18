Afşin'de saç kesimi kavgası: kuaför salonu sahibi çocuğunun gözü önünde darp edildi

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Dedebaba Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre müşteri E.G., kuaförde çocuğunun saç kesimini beğenmeyince personel ile aralarında sözlü anlaşmazlık yaşandı. E.G. iş yerinden çıktıktan sonra durumu eşine ve ailesine anlattı; bir süre sonra yakınları işletmeye gelerek tartışmayı kışkırttı.

İşletme sahibi Duygu Mert, yaşananların ardından kuaförün içinde grubun büyüdüğünü ve kendisinin ile çalışanının hedef alındığını belirtti. Mert, karşı taraftaki kadınların dükkanı sorgusuz sualsiz bastığını, kendisine yönelik fiziksel müdahalelerde bulunulduğunu ve saldırının çocuğunun gözü önünde gerçekleştiğini aktardı.

Saldırı ve yaşananlar:

Kuaför sahibi Mert, saldırganların tarafından yerde tekmelenip saçından tutulduğunu, sehpanın üzerlerine fırlatıldığını ve iş yerinde maddi zararın oluştuğunu söyledi. Olayda bazı kişilerin aralarında bıçak olduğu iddiasıyla salona saldırdığını, grupta çocukların da bulunduğunu anlattı. Mert ayrıca kulağına aldığı darbe sonucu bayıldığını, akşam saatlerine kadar hastanede tedavi gördüğünü ve darp raporu aldığını bildirdi.

Mert, yaşadıklarını anlatırken personelinin hakarete uğradığını, tartışmanın büyümesinde bu sözlü provokasyonun etkili olduğunu ve personelinin işine son verdiğini ifade etti. İşletme sahibine göre, olay sırasında dükkana giren grup içinde yaklaşık 10 kadar kadın vardı ve kendisi 4-5 kişi tarafından darp edildi.

Güvenlik kayıtları ve resmi işlemler:

Olayın duyulmasının ardından polis ekipleri salona sevk edildi. İş yeri güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntüler polis tarafından incelendi. Mert, görüntülerle destekleyerek şikayetçi olduğunu ve olayla ilgili savcılığa başvuruda bulunduğunu belirtti. Emniyete yapılan başvuruda hem darp hem de iş yerindeki maddi zarara ilişkin kayıtların olduğu bildirildi.

Kuaför salonu sahibi, yaşanan sürecin ardından yetkililerden yardım talep ettiğini ve hem hukuki süreç hem de güvenlik kaygıları nedeniyle konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Olayın görüntüleri ve alınan darp raporu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak kullanılacak.

Önemli not: Olayda adı geçen kişiler ve ifadeler haberde kaynak gösterildiği biçimde korunmuştur; soruşturma devam etmektedir.

KAHRAMANMARAŞ'IN AFŞİN İLÇESİNDE BİR BAYAN KUAFÖRÜNDE SAÇ KESİMİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. O ANLAR GÜVENLİ KAMERASINA YANSIRKEN OLAYLA İLGİLİ İKİ TARAF BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU