Afşin'de Sultan Köşkü, iki asırlık mirasın bekçisi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan Sultan Kızıldağ, aile yadigârı ve vatandaş bağışlarından oluşan yaklaşık iki asırlık eşyaları bir araya getirerek Sultan Köşkü adını verdiği mekânda sergiliyor. İşten arta kalan zamanlarında koleksiyona özenle bakan Kızıldağ, geçmişin izlerini korumayı ve paylaşmayı amaçlıyor.

Koleksiyonun öyküsü:

Kızıldağ’ın koleksiyonu, babası, annesi, dedesi ve ninesinden kalan hatıralarla başladı. Zamanla çevresindeki vatandaşların ailelerinde kalan eşyaları getirmesiyle seri genişledi. Kızıldağ, bu parçaları tek tek tanıyarak, kim tarafından verildiğini ve taşıdığı yaşanmışlığı not ederek sergilemeye başladı; eşyalar için hazırladığı mekân, geçmişle bugün arasında bir köprü görevi görüyor.

"Ne kadar para teklif edilirse edilsin, asla bir tane dahi eser veremem. Hepsinin maddi değerinden fazla manevi değeri var." sözleri, koleksiyona yaklaşımının temelini özetliyor.

İnce işçilik ve vefa:

Kızıldağ, eski eşyaların işçilik ve kullanılan malzemeleriyle dönemin yaşam kültürünü yansıttığını vurguluyor. Tüm yokluklara rağmen ecdadımızın ne kadar zevkli ve kaliteli işler yaptığını görüyoruz sözleri, sergilenen parçaların hem estetik hem de teknik değerine dikkat çekiyor.

Ayrıca Kızıldağ, geçmişe sahip çıkmanın bir vefa örneği olduğunu belirterek, "Vefanın sadece insana karşı değil, eşyaya karşı da olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek duygusal bağlantının altını çiziyor. Sultan Köşkü, Afşin’de yaşayanların belleğini somutlaştıran bir alan olarak korunmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE YAŞAYAN SULTAN KIZILDAĞ, AİLESİNDEN MİRAS KALAN VE VATANDAŞLARIN BAĞIŞLADIĞI YAKLAŞIK İKİ ASIRLIK EŞYALARI BİR ARAYA GETİREREK GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR.