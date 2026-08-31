Afşin'de uzaklaştırma kararı bulunan çiftin evinde önce cinayet sonra intihar

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen olayda, eski eşinin yaşadığı evde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi; saldırgan aynı silahla kendini öldürdü.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak adresinde gerçekleşti. 39 yaşındaki A.O., bir süre önce boşandığı eşi 45 yaşındaki A.K. tarafından ziyaret edildi. A.O.'nun boşanma sonrası uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

A.K., iddialara göre evde eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından A.K. aynı silahı kullanarak kendi yaşamına son verdi. O esnada evde bulunan çocuklar dışarı çıkarak durumu bildirdi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Bölgeye ihbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede A.O. hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaparken, savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayın tüm yönlerinin titizlikle araştırılacağını bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE ESKİ EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ. ESKİ EŞ AYNI SİLAHLA DA KENDİ YAŞAMINA DA SON VERDİ.