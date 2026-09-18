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AFSÜ'de gençlikle buluşma: Diyanet Gençlik Merkezi tanıtıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, AFSÜ öğrencilerine Diyanet Gençlik Merkezi'nin manevi destek, eğitim ve sosyal etkinliklerini tanıttı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

AFSÜ'de gençlikle buluşma: Diyanet Gençlik Merkezi tanıtıldı

AFSÜ'de Diyanet Gençlik Merkezi tanıtımı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen tanıtım etkinliğinde, üniversite öğrencilerine Diyanet Gençlik Merkezi hizmetleri anlatıldı. Programda merkezin sunduğu faaliyetler, gençlere sağladığı destekler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte neler anlatıldı:

Sunumlar ve bilgilendirme konuşmalarıyla manevi danışmanlık hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile eğitim faaliyetleri tanıtıldı. Katılımcılara merkezin gençlere yönelik program yapısı, gönüllülük ve katılım süreçleri hakkında da yönlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar ve öğrenci ilgisi:

Programa İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile AFSÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Filiz Özden Yılmaz da katıldı. Etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, gençlere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ve katılım imkanları hakkında sorular alındığı bildirildi.

Tanıtım, üniversite ortamında gençlere yaklaşımı güçlendirmeyi ve Diyanet Gençlik Merkezi aracılığıyla sunulan destek ve etkinliklerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda ilerleyen dönemde daha fazla bilgilendirme ve iş birliği etkinliği planlanacağı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ...

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDE (AFSÜ) ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TANITIM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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