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Afyonkarahisar AFSÜ öğrencileri ADRM'de manevi ve sosyal sohbetlerde bir araya geldi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, ADRM vaizi Hacer Genç rehberliğinde manevi ve sosyal konulara ilişkin sohbet programında buluştu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar AFSÜ öğrencileri ADRM'de manevi ve sosyal sohbetlerde bir araya geldi

Etkinlik özeti:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen sohbet programı Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) bünyesinde gerçekleştirildi. Program, ADRM vaizi Hacer Genç rehberliğinde; öğrencilerle manevi ve sosyal hayata dair konuların ele alındığı bir araya gelme platformu sundu.

Sohbetin odağı:

Program boyunca katılımcılar, gündelik yaşam, toplumsal ilişkiler ve bireysel manevi gelişime ilişkin konuları paylaştı ve sohbet ettiği oturumlarla fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik, öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmeye ve manevi konularda bilgi edinmelerine fırsat sağladı.

Program takvimi ve devamı:

İlgili birim yetkilileri, programların her pazartesi 17.30-20.00 saatleri arasında ADRM merkezinde, döneme yayılacak şekilde farklı konu başlıklarıyla devam edeceğini bildirdi. Öğrencilerin katılıma açık olduğu etkinlikler, düzenli aralıklarla ruhsal ve sosyal destek sunmayı amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFSÜ) ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AİLE VE DİNİ REHBERLİK...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFSÜ) ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZİ’NDE (ADRM) SOHBET PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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