Afyonkarahisar ATSO'de seçim sonuçları

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen oylamalar sonucunda meclis ve yönetim kurulu başkanlıklarında görev dağılımı netleşti. Yapılan seçimlerde adaylar arasındaki oy farkları belirleyici oldu.

Meclis başkanlığı seçimi:

Meclis başkanlığı için yapılan oylamada Mustafa Asım Bozca 47 oy alırken, rakibi İlyas Okyar 40 oyda kaldı. Bu sonuçla Mustafa Asım Bozca ATSO Meclis Başkanı oldu.

Yönetim kurulu başkanlığı seçimi:

Yönetim kurulu başkanlığı seçiminde ise Önder Artuk 48 oy alırken, rakibi Ahmet Akkent 39 oy aldı. Böylece Önder Artuk, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Her iki seçimde de oy farkları görece dar kaldı; meclis seçimi 7, yönetim kurulu seçimi ise 9 oy farkıyla sonuçlandı. Bu oranlar, kurumun yeni yönetim kademesinin oluşumunda belirleyici oldu.

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (ATSO) GERÇEKLEŞTİRİLEN OYLAMALAR SONUCUNDA MECLİS BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNE SEÇİLEN İSİMLER BELLİ OLDU.