Afyonkarahisar iş dünyası gazilerin fedakârlığını andı

Afyonkarahisar iş dünyası adına anma

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazilere olan saygısını ve minnet duygusunu dile getirdi.

Gazilerin örnek duruşu ve mesajın özü:

Sayın, gazilerin vatan sevgisi, cesaret ve fedakârlığın yaşayan timsalleri olduğunu belirterek, 19 Eylül'ün milletin bağımsızlık ve vatan uğruna verdiği mücadelenin önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bizlere düşen en önemli sorumluluk; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ülkemize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, üreterek ve çalışarak Türkiye’nin geleceğine katkı sunmaktır."

Anma ve iyi dilekler:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle anan Sayın, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve esenlik dileyerek, "19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (AFSİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR SAYIN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA GAZİLERİN VATAN SEVGİSİ, CESARET VE FEDAKÂRLIĞIN YAŞAYAN TİMSALLERİ OLDUĞUNU BELİRTEREK TÜM GAZİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI.