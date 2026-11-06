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Afyonkarahisar katliamının iddia edilen perde arkası

İhsaniye'deki 8 kişinin öldüğü saldırıda, zanlının köylüsü olayı biçerdöver alacağı kavgası ve kaçışta araç gaspı iddiasıyla anlattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:40

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar katliamının iddia edilen perde arkası

İddialara göre saldırının perde arkası

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde art arda gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. hakkında köylüsü Ali İhsan Adatepe tarafından aktarılan iddialar olay zincirine ışık tutuyor.

Olayın çıkış noktası:

Adatepe’nin anlattıklarına göre çatışmanın kökeninde bir alacak verecek meselesi bulunuyor. Söz konusu anlaşmazlığın biçerdöver işleten kişilerle yaşandığı, taraflar arasında önce kavgaya varan bir tartışma çıktığı ve zanlının darp edildiği iddia ediliyor. Olayın devamında tarafların tekrar görüşme talebiyle bir araya geldiklerinde pusunun kurulduğu ve saldırının bu hazırlıkla başladığı öne sürülüyor.

Kaçış ve yol üzerindeki saldırılar:

Adatepe, ilk saldırı sonrası zanlının kaçış sırasında da şiddet uygulamaya devam ettiğini belirtiyor. İddialara göre zanlı güzergah değiştirmek için araç almak istedi; önüne çıkanlara aracı vermedikleri için ateş açtı. Yol üzerinde denk geldiği kişilere ve belli noktalarda bulunan kadın öğretmenlere karşı da aynı yöntemi uyguladığı ifade ediliyor. Adatepe, bu anlatımla saldırının tek bir olay olmayıp kaçış sırasında da yeni kurbanlar verildiğini vurguluyor.

soruşturmanın seyri:

Yerel makamlar ve güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelerini çok yönlü sürdürüyor. İddialar köylünün anlatımı üzerinden kamuoyuna yansımış durumda; resmi makamların açıklamaları ve soruşturma bulguları, olayın kesin seyrini belirleyecek.

Bu aşamada aktarılanlar, Adatepe’nin duydukları ve tanıklık ettiği iddiaları içeriyor; soruşturmanın ilerleyişi ve resmi tespitler, olayın karmaşık görüntüsünü netleştirecek.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE SONUÇLANAN SİLAHLI SALDIRILARIN...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE SONUÇLANAN SİLAHLI SALDIRILARIN PERDE ARKASINI, CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARİF SEFA Ö.’NÜN KÖYLÜSÜ ALİ İHSAN ADATEPE ANLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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