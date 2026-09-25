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afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Sucukçular Sitesi'nde bir sürücü sokak köpeğine çarpıp durmadan uzaklaştı; anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Afyonkarahisar OSB'de araçla çarpma ve kaçma anları

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sucukçular Sitesi içinde bir otomobilin sokakta duran bir köpeğe çarpmasının ardından sürücünün olay yerinde durmayarak uzaklaşması, sitedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, yaşananları saniye saniye kaydederken çevredekilerde üzüntü ve tepki yarattı.

görüntülerde neler var:

Kayıtlarda, aracın köpeğe çarpma anı net biçimde görülüyor. Çarpmanın etkisiyle köpek savruluyor ve acı içinde topallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Araç ise hiç yavaşlamadan yoluna devam ediyor; sürücünün olay yerine dönmediği ve müdahalede bulunmadığı açıkça kamera kayıtlarına yansıyor.

güvenlik görevlisinin tepkisi ve tespit çabası:

Olayı gören güvenlik kulübesindeki görevli hemen dışarı çıkarak aracı izliyor ve kaçan aracın plakasını tespit etmeye çalışıyor. Kamera görüntüleri, görevlinin plakayı görme çabasını ve yaşananlara anlık müdahale eksikliğini belgeleyen detayları içeriyor. Bu kareler, sitede bulunan kişilerde derin bir üzüntü ve tepki oluşturdu.

Olayın kayda geçtiği anlar, çevredeki iş yeri kameraları sayesinde korunmuş oldu. Görüntüler, hem yaşananın boyutunu hem de olay sonrası sergilenen tavrı açıkça ortaya koyuyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA BİR SÜRÜCÜNÜN SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPTIKTAN SONRA DURMAYARAK YOLUNA DEVAM ETTİĞİ...

AFYONKARAHİSAR'DA BİR SÜRÜCÜNÜN SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPTIKTAN SONRA DURMAYARAK YOLUNA DEVAM ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIRKEN, YAŞANANLAR GÖRENLERİN İÇİNİ SIZLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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