Afyonkarahisar üreticileri Tahıl Koridoru'ndan gelecek tedarik güvenliğine odaklandı

Afyonkarahisar üretimde ülke payını koruyor

Afyonkarahisar, Türkiye genelinde yumurta üretiminde önemli bir konuma sahip; kentte üretilen yumurtaların yüzde 25'i Avrupa standartlarına uygun şekilde üretiliyor. Bu kapasite, kentin hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda söz sahibi olmasını sağlıyor. Ancak üretimin sürdürülebilirliği doğrudan hammadde tedarikine bağlı.

Tahıl Koridoru beklentisi: hammadde tedarikinin sürekliliği:

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, üreticilerin öncelikli talebinin Tahıl Koridoru'ndaki akışın sorunsuz sürmesi olduğunu belirtiyor. Kumartaşlı, ülkedeki üreticilerin karşılaştığı sorunlar arasında arz fazlasının öne çıktığını, bunun da kısmen kuş gribi sürecinde ve kapasite artışlarındaki dengelenememeden kaynaklandığını ifade etti.

Kumartaşlı, ihracata dayalı üretimin hammadde ihtiyacını da beraberinde getirdiğini vurgulayarak arpa, buğday ve özellikle soya fasulyesinde dışa bağımlılık bulunduğunu söyledi. Bu nedenle, Tahıl Koridoru'ndan gelecek olumlu gelişmelerin sektörün rahatlamasında belirleyici olacağına dikkat çekti.

Destek mekanizmaları ve gübre sorununa çözüm beklentisi:

Üreticiler ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sağladığı süspansiyonlu mısır desteğinin sektöre nefes verdiğini belirtiyor ve bu desteğin devam etmesini bekliyorlar. Kumartaşlı, "Bunu da önümüzdeki günlerde inşallah ihracat ile sektör çözmeye çalışacak" diyerek ihracatın fazla üretimi dengelemedeki rolüne işaret etti.

Gübre konusu sektörde çözüm bekleyen başka bir başlık. Atık olarak değerlendirilen gübrenin doğrudan tarım arazilerinde kullanılamaması sorununun aşılmasında biogaz tesislerinin önemine vurgu yapıldı. Ancak bu tesislerin gelir modelinde etkili olan YEKDEM uygulamalarındaki değişiklikler, destekli elektrik alım fiyatlarının düşmesiyle bazı tesislerin kapanmasına ya da kapasitelerini azaltmasına yol açtı. Bu durum, piyasada kullanıma hazır gübre miktarında açık yaratıyor; sektör temsilcileri bu konuda gerekli desteği bekliyor.

Mevcut tabloya göre Afyonkarahisar üreticileri, hem arz fazlası hem de tedarik zincirindeki belirsizlikleri giderecek adımların atılmasını umuyor. Özellikle Tahıl Koridoru ve kamu desteklerinin sürmesi, kentin üretim sürdürülebilirliğini koruması açısından kritik görülüyor.

YUMURTA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK YÜZDE 25’LİK GİBİ BÜYÜK BİR PAYA SAHİP OLAN AFYONKARAHİSAR’DAKİ ÜRETİCİLERİN GÖZÜ HAMMADDE TEDARİKİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İÇİN ‘TAHIL KORİDORUNUN’ ÖNCEKİ YIL OLDUĞU GİBİ SORUNSUZ İŞLEMESİNDE.