Dolar 49,8276 +0,09%
Euro 55,6011 +0,43%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,85 +0,05%
EUR/USD 1,1163 +0,29%
Brent Petrol 111,32 +1,75%
--°

Afyonkarahisar'a geçici koruyucu aile modelinde başarı ödülü

Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, 6 Haziran 2025'te başlayan Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında Geçici Koruyucu Aile Süreç Yönetimi Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'a geçici koruyucu aile modelinde başarı ödülü

Modelin uygulamaya alınması:

Türkiye’de ilk kez 6 Haziran 2025 tarihinde Afyonkarahisar’da uygulamaya konan Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli çerçevesinde, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önemli bir başarıya imza attı. Modelin değerlendirme süreci sonunda il müdürlüğü, Geçici Koruyucu Aile Süreç Yönetimi Başarı Ödülü ile taltif edildi.

Tören ve ödülün takdimi:

Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli Değerlendirme Toplantısı’nda düzenlenen törende ödül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz tarafından Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan’a takdim edildi. Tören, modelin yerinde uygulanması ve süreç yönetimindeki başarıların vurgulandığı bir değerlendirme toplantısı niteliğindeydi.

Modelin hedefleri ve il müdürlüğünün çalışmaları:

Model, çocukların üstün yararını ve esenliğini esas alan bir yaklaşım benimsiyor; amaç, çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici aile ortamlarında büyümelerine katkı sunmak olarak ifade ediliyor. Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çocukların korunması ve desteklenmesi, sağlıklı bir aile ortamında gelişimlerinin sürdürülebilmesi amacıyla yürüttüğü çocuk odaklı sosyal hizmet çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE HİZMET MODELİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE ÖDÜL, AİLE VE...

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE HİZMET MODELİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE ÖDÜL, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN VE ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ HASAN BASRİ ALAGÖZ TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ BİLAL ERDOĞAN’A (ORTADA) TAKDİM EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi
images

Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy
images

Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor
images

Bayburt'ta dört köyde petrol arama planları valilikte ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş