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Afyonkarahisar'da 257 metrelik Anadolu sofrası ile Guinness denemesi

2-4 Ekim 2026'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek GastroAfyon'da 257 metrelik sofra ile 81 ilin geleneksel yemekleri buluşacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Afyonkarahisar'da 257 metrelik Anadolu sofrası ile Guinness denemesi

Afyonkarahisar, gastronomide ulusal bir buluşmaya hazırlanıyor:

Afyonkarahisar, VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali ile bu yıl yine dikkat çekecek bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek festival kapsamında, 257 metre uzunluğunda bir sofra kurulacak ve 81 ilin yemekleri aynı alanda buluşacak. Etkinlikle hedeflenen amaçlardan biri, 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabına girmek.

Katılımcılar, program ve miras koridoru:

Festival, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce katılımcıyı ve yurt dışından 21 ülkeden 53 şefi ağırlayacak. Organizasyonda Hitit ve Frig medeniyetlerinden Osmanlı Mevlevi geleneğine kadar uzanan lezzetler, Afyon mutfağının seçkin örnekleriyle birlikte gastronomi miras koridorunda sergilenecek. Etkinlik; workshop'lar, paneller ve profesyonel mutfak gösterimleri ile hem yerel üreticileri hem de gastronomi profesyonellerini aynı çatı altında toplamayı hedefliyor.

Belediye ve aşçılar derneğinin hedefleri:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal organizasyonun önemini vurgulayarak Afyonkarahisar'da 81 ilin yemeklerinin aynı sofrada buluşacağını, bunun aynı zamanda Anadolu'dakiler Projesi'ne de ev sahipliği yapacağını belirtti. Köksal, son iki yılda festivalin Guinness kayıtlarına girmeyi başardığını hatırlatarak "Bu yıl da yine 81 metre çapında 257 metre uzunluğunda sofra kuruyoruz. 81 ilin yemekleri bu sofrada buluşacak. Hititler, Frigler ve Osmanlı mutfağı bu sofrada sergilenecek. Bu açıdan bu yıl da rekorlar kıracağız" dedi.

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan ise hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü aktardı. Kalkan, daha önce 2024'te "Dünyanın En Uzun Lokumu" ve 2025'te bir ton sucuk ile 15 bin yumurta kullanılarak oluşturulan "Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası" ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girildiğini, bu yıl ise farklı bir konseptle yeniden rekor denemesi yapacaklarını söyledi. Kalkan, "Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası'nı kurarak 81 ilimizin coğrafi işaretli yemekleri ile Guinness Rekorlar Kitabı için önemli bir deneme yapacağız. Herkesi 2 Ekim'de başlayacak ve üç gün sürecek Gastronomi Festivali'mize Afyonkarahisar'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GastroAfyon, bölgenin gastronomi kimliğini öne çıkarırken aynı zamanda yerel üreticilere görünürlük sağlama ve Anadolu mutfak kültürünü güncel platformlarda buluşturma hedefi taşıyor. Festivalin rekor denemesi ve zengin programı, yerli ve uluslararası ziyaretçiler için festivalin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak.

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Dünyanın en büyük 'Anadolu Sofrası' Afyonkarahisar'da kurulacak

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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