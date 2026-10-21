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Afyonkarahisar’da 46 noktada su izleme: tarımsal kirliliğe karşı önleyici adımlar

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ekim 2026'de 46 su kaynağından numune alıp analizlerle tarımsal kirlilik risklerini tespit ediyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar’da 46 noktada su izleme: tarımsal kirliliğe karşı önleyici adımlar

Afyonkarahisar’da su kaynakları izleniyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Ekim 2026 dönemi kapsamında il genelinde belirlenen 46 izleme noktasından numune alımı ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın temel hedefi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek su kirliliğini önlemek ve riskleri erken aşamada belirlemektir.

Analiz süreci ve değerlendirme:

Numuneler hem arazi koşullarında hem de laboratuvar ortamında inceleniyor. Analiz sonuçları, bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleriyle birlikte değerlendiriliyor ve bu değerlendirme sonucunda tarımsal kaynaklı kirlilik riskleri ortaya konuyor. Elde edilen bulgular, yerel üretim pratikleriyle ilişkilendirilerek risklerin boyutu belirleniyor.

Hedeflenen önlemler ve sürdürülebilir yönetim:

Verilere dayanarak gübreleme, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, toprak işleme ve hayvansal gübrelerin depolanması gibi tarımsal uygulamalara yönelik önleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor. Söz konusu izleme ve analiz çalışmaları, su kaynaklarının korunması ile iklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine karşı sürdürülebilir su yönetimini desteklemeye yönelik olarak devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANABİLECEK SU KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA 46...

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANABİLECEK SU KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA 46 SU KAYNAĞINDA NUMUNE ALMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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