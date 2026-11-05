Afyonkarahisar'da Ayazini ve Kıyır'da beş kişinin ölümü, şüpheli kırmızı araçla kaçtı

İhsaniye kırsalında iki ayrı noktada beş ceset bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, iki farklı otomobil içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerde ölenlerin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

olayla ilgili ilk bulgular:

Soruşturmanın ilk safhasında, şüphelinin olay yerinden kırmızı hafif ticari araç ile kaçtığı tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre, saldırganın şehir dışından geldiği ve aracın Kütahya istikametine doğru hareket etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Emniyet ve jandarma birimleri, kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları ile olay yerindeki delil incelemeleri sürüyor.

Soruşturma yetkilileri, kamuoyuna yönelik bilgilendirmelerin adli süreç ve güvenlik gerekçesiyle aşamalı olarak yapılacağını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler polis ve jandarma kaynaklarından doğrulanmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE İKİ FARKLI NOKTADA İKİ ARAÇTA 5 KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI OLAYINDA ŞÜPHELİNİN KIRMIZI HAFİF TİCARİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ.