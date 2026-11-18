Projenin kapsamı ve yürütülmesi:

Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar projesi, 26 Mart 2026 tarihinde uygulanmaya başladı. Proje, Vali Dr. Naci Aktaş’ın eşi Nagihan Aktaş’ın himaye ve koordinasyonunda Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülüyor.

Sağlanan destek ve rakamsal veriler:

Projeyle bugüne kadar 449 çocuk yararlandı ve ailelere toplam 1.685.500 TL tutarında destek verildi. Bu yardım dönemi içinde ailelere toplam 954 ödeme gerçekleştirildi; ödemeler ihtiyaç sahiplerinin bebeklerinin ilk iki yılına yönelik giderlerini karşılamayı amaçlıyor.

Hedefler ve uygulama alanı:

Program, Afyonkarahisar merkez, köy ve kasabalarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin doğumdan itibaren 2 yaşını tamamlayana kadar bez ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu uygulama ile ailelerin ilk iki yıldaki ekonomik yükünün hafifletilmesi ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, projenin ailelerin korunması ve güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek, çalışmanın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek programları çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti.

VALİ DR. NACİ AKTAŞ’IN EŞİ NAGİHAN AKTAŞ’IN (ORTADA) HİMAYE VE KOORDİNASYONUNDA, AFYONKARAHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE, 26 MART 2026 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANDI. PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR AİLELERE TOPLAM 954 ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.