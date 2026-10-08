Afyonkarahisar'da görev yapan vali yardımcısı İhsan Ayrancı yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da vali yardımcısı hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan İhsan Ayrancı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayrancı, aynı zamanda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

olay ve müdahale:

Yetkililer, Ayrancı'nın silahla vurulmuş halde bulunduğunu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yapılan müdahalelere rağmen İhsan Ayrancı kurtarılamadı ve vefat etti.

valiliğin açıklaması ve soruşturma:

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNAN AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ İHSAN AYRANCI HAYATINI KAYBETTİ.