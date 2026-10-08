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Afyonkarahisar'da görevli vali yardımcısı İhsan Ayrancı silahla vurularak ağır yaralandı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurularak ağır yaralandı; tedavi sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da görevli vali yardımcısı İhsan Ayrancı silahla vurularak ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da görevli vali yardımcısı İhsan Ayrancı silahla vurularak ağır yaralandı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulunarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın öğrenilmesi ve ilk müdahale:

Olayın ayrıntıları ve nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu aktarılıyor; diğer bilgiler netleşene kadar yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

İdari ve yerel etkiler:

Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri kimliğiyle gündemde olan bir ismin hedef alındığı bu gelişme, yerel yönetim işleyişinde dikkat çeken bir durum oluşturuyor. Olayın yargı ve idari süreçlere olası etkileri, resmi açıklamalarla ortaya konacak ayrıntılara bağlı olacak.

Bu haberle ilgili yeni bilgiler geldiğinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNAN AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ...

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNAN AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ İHSAN AYRANCI, AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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