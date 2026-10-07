Afyonkarahisar’da haftalık uygulamalarda milyonluk ceza ve çok sayıda yakalama

Emniyet son haftalık uygulamalarda kapsamlı denetim yaptı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde aranan şahıslara yönelik çalışmaları, şok uygulamaları ile kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde çeşitli kontroller gerçekleştirdi.

uygulama kapsamı ve para cezaları:

Denetimlerde toplam 7 bin 578 şahıs ve 1 bin 970 araç sorgulandı. Kontroller sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle 30 şahsa 223 bin 762 TL ve 31 araca 821 bin 466 TL olmak üzere toplam 1 milyon 45 bin 228 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bıçak taşıdığı tespit edilen 7 şahsa 25 bin 935 TL idari yaptırım uygulandı.

yakalamalar ve ele geçirilen malzemeler:

Denetimler sırasında 44 aranan şahıs yakalanırken, ekipler tarafından 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 36 fişek, 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1,5 gram uyuşturucu madde ve 7 bıçak ele geçirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar, farklı noktalarda eş zamanlı kontroller yapılarak aranan şahısların yakalanması ve suç unsuru olabilecek materyallerin ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA VE KONTROLLERDE ŞAHIS VE ARAÇLARA TOPLAM 1 MİLYON 45 BİN 228 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.