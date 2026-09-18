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Afyonkarahisar'da hastane personeli merkezli uyuşturucu ve sahtecilik ağı çöktü

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda doktor ve tıbbi sekreterlerin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı; 19 tutuklandı, 2 doktor adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da hastane personeli merkezli uyuşturucu ve sahtecilik ağı çöktü

Operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Afyonkarahisar'da, geçtiğimiz yıl başlatılan uyuşturucu ve tefeci soruşturmasının ikinci dalgası kapsamında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanları ile ilişkili şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında doktor ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak ile görevi kötüye kullanma yer alıyor.

İddialar ve usulsüz reçete uygulaması:

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yeşil reçeteye tabi ilaçları alternatif madde olarak değerlendirip, hastanede usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenleyerek satışa sundukları iddia ediliyor. Savcılık iddianamesine göre, düzenlenen sahte belgeler ve reçeteler aracılığıyla hastane kaynakları suiistimal edildi ve bazı ilaçlar para karşılığında temin edildi.

Aramalar, ele geçirilenler ve adli süreç:

Operasyona yaklaşık 100 polis katıldı; baskın yapılan adreslerde eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Operasyonlarda 120 gram uyuşturucu madde, 155 adet uyuşturucu hap, ayrıca bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkeme kararına göre 19 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve bu adli kontrol uygulananlar arasında 2 doktor bulunuyor.

Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini, elde edilen delillerin titizlikle incelendiğini ve gerekmesi halinde ek gözaltıların olabileceğini belirtti. Olay, sağlık kurumları içinde güven ve etik standartların korunmasının önemini yeniden gündeme taşıdı; adli sürecin ilerlemesiyle birlikte iddiaların ayrıntıları mahkeme kayıtlarında netleşecek.

AFYONKARAHİSAR’DA ARALARINDA DEVLET HASTANESİ DOKTOR VE TIBBI SEKRETERLERİNİN BULUNDUĞU ŞAHISLARA...

AFYONKARAHİSAR’DA ARALARINDA DEVLET HASTANESİ DOKTOR VE TIBBI SEKRETERLERİNİN BULUNDUĞU ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 23 KİŞİDEN 19’U TUTUKLANIRKEN, GÖZALTINA ALINAN İKİ DOKTORUN İSE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDIĞI BELİRTİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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