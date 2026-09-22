Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte makinistin dikkati olası faciayı engelledi

Olayın gelişimi

Afyonkarahisar kent merkezi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yaşanan olay, trenin yaklaşması sırasında meydana geldi. Geçidi kullanmak isteyen bir kamyonun üzerine bariyerlerin inmesi sonucu araç raylar üzerinde mahsur kaldı. Bariyerlerin kapanması ve kamyonun hareket edememesi çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı; kayıtlar, tehlikeli anların kısa sürede geliştiğini gösterdi ve çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Makinistin hızlı müdahalesi

Yaklaşan treni kullanan makinist durumu fark ederek hızını düşürdü. Makinistin erken uyarısı ve yavaşlama hamlesi, olayın boyutunun büyümesini önledi. Bu sırada kamyon sürücüsü aracı geri manevra ile raylardan uzaklaştırdı ve tren geçişi güvenli şekilde sağlandı.

Olay, olası bir faciaya dönülmesini engellemesi bakımından kritik bir örnek olarak değerlendirildi. Görüntülerde makinistin ve sürücünün kararlarının çabukluğu öne çıkarken, hemzemin geçit kullanıcılarına dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Yetkililer ve vatandaşlar, benzer risklerin azaltılması için hemzemin geçitlerde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekiyor. O anlar, küçük bir dikkatsizliğin ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

Hemzemin geçitte kamyonun faciadan saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada