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Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere hayvancılıkta üretim ve hijyen eğitimi

Afyonkarahisar'da teknik personel, Çıkrık Beldesi Kur’an Kursu'nda kadın çiftçilere süt hijyeni, hayvan bakımı ve tarım sigortaları eğitimi verdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere hayvancılıkta üretim ve hijyen eğitimi

İl tarım personelinden yerel ölçekte uygulamalı bilgilendirme

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Çıkrık Beldesi Kur’an Kursu'nda kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Programda katılımcılara hayvansal üretimde dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde süt hijyeni, hayvanların bakım ve beslenmesi ile tarım sigortalarının önemi konularına öncelik verildi. Katılımcılara hem teorik bilgiler sunuldu hem de günlük üretim pratiklerinin sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Çalışmayla hedeflenen, kadın çiftçilerin bilinçli üretim uygulamaları konusunda farkındalıklarını artırmak, sağlıklı üretim şartlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir hayvancılığın yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Yerel düzeyde verilen bu tür eğitimlerin üretim kalitesi ve risk yönetimi üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA KADIN ÇİFTÇİLERİN HAYVANSAL ÜRETİM KONUSUNDA BİLGİ VE FARKINDALIKLARININ...

AFYONKARAHİSAR’DA KADIN ÇİFTÇİLERİN HAYVANSAL ÜRETİM KONUSUNDA BİLGİ VE FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI AMACIYLA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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