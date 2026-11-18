Afyonkarahisar’da güvenlik güçlerinin çalışması

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde gerçekleşen 5 farklı motosiklet ve açıktan hırsızlık olayına ilişkin polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Yapılan ön incelemeler sonucu vatandaşların toplamda yaklaşık 320 bin TL zarar uğradığı belirlendi.

Görüntü incelemesi ve saha çalışması:

Emniyet birimleri, delil toplama sürecinde yaklaşık 138 saatlik kamera görüntüsü ile saha araştırmalarını birleştirerek olayı çözmeye odaklandı. Bu çalışmalar sonucunda şüpheli M.C.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Çalıntılar bulundu ve mağdurların durumu:

Polis ekiplerinin tespitleriyle çalınan bisiklet ve motosikletler farklı adreslerde bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Bu sayede toplam 5 hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu; mağdurların uğradığı zararın bir kısmı bulunan araçlarla hafifletildi.

Sonuç ve değerlendirme:

Yakalanan şüphelinin adli sürece intikal etmesiyle soruşturma resmiyet kazandı. Olay, koordineli görüntü incelemesi ve saha çalışmasının suç aydınlatmadaki etkinliğini gösterirken, benzer olayların önlenmesi için kameraların izlenmesi ve emniyet tedbirlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFYONKARAHİSAR’DA MEYDANA GELEN 5 FARKLI MOTOSİKLET VE AÇIKTAN HIRSIZLIK OLAYLARINDA VATANDAŞLARI 320 BİN TL ZARARA UĞRATTIĞI BELİRLENEN 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI