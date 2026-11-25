Denetimlerin kapsamı ve uygulama alanları:

Polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, şok uygulamalar ile kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı ve Erenler bölgesi başta olmak üzere farklı noktalarda sıkı kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde toplam 7 bin 91 şahıs ve bin 683 araç sorgulandı.

yakalananlar ve ele geçirilenler:

Denetimler sonucunda 32 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap ile 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, kontrollerde 16 bıçak taşıyan kişiye idari yaptırım uygulandı.

idari işlemler ve iş yeri denetimleri:

Denetimler kapsamında toplam 30 kişiye ve 39 araca idari para cezası verildi. İki iş yerinde yapılan kontrollerde ise 197 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve bu iş yerlerinden 2'si hakkında idari işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerin sürekliliğini vurgulayarak halkın güvenliğini sağlama amaçlı uygulamaların devam edeceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR’DA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 32 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 30 KİŞİ VE 39 ARACA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.