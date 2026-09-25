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Afyonkarahisar'da kavşakta çarpışma: İYİ Parti il başkanı ve oğlu yaralandı

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoğlu ve oğlu, Çay ilçesi Ali Kaleli Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralandı; sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da kavşakta çarpışma: İYİ Parti il başkanı ve oğlu yaralandı

Olay yeri ve çarpışma:

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoğlunun kullandığı 03 AEB 272 plakalı otomobil, Çay ilçesi Ali Kaleli Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavşakta başka bir araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda diğer araçta bulunan sürücü ile birlikte Mısırlıoğlu ve araçta bulunan yakınları yaralandı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada yaralananlar arasında Muhammet Mustafa Mısırlıoğlu, oğlu M.M. ve aynı araçtaki M.Ç. ile diğer otomobil sürücüsü bulunuyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İnceleme başlatıldı:

Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın nedenine dair çalışmalar devam ediyor; yetkililer, kaza ile ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini açıkladı.

İYİ PARTİ AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA MISIRLIOGLU GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI...

İYİ PARTİ AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA MISIRLIOGLU GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI OĞLU İLE BİRLİKTE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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