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Afyonkarahisar'da kırsal kalkınmada yeni dönem başlıyor

Vali Dr. Naci Aktaş’ın başkanlığında KDAKP çalışmaları Afyonkarahisar’da başlatıldı; 10 ilçe ve 129 köyde kırsal kalkınma hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar'da kırsal kalkınmada yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma programı masaya yatırıldı

Afyonkarahisar'da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde yürütülecek çalışmalar, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde uygulanacak ve kırsal alanlara yönelik kapsamlı adımlar içeriyor.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin öncelikleri ele alındı. Amaç, kırsal kesimde yaşayanların ekonomik ve sosyal refahını artırmak, tarımsal üretimi güçlendirmek ve üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirerek emeğinin daha yüksek ekonomik değere dönüşmesini sağlamaktır. Bu kapsamda eğitim, teknik destek, pazarlama ve altyapı gibi çok boyutlu müdahaleler planlanıyor.

uygulama alanları ve beklentiler:

Proje, Afyonkarahisar genelinde 10 ilçe ve bu ilçelere bağlı 129 köyde uygulanacak. Hedef ilçeler arasında Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa ve Şuhut yer alıyor. Yerel üretimin desteklenmesiyle hem tarımsal verimlilik artırılacak hem de kırsal alanlarda yaşam kalitesinin yükseltilmesi bekleniyor.

Vali Dr. Naci Aktaş, Afyonkarahisar’ın tarımsal potansiyelinin daha ileri taşınmasının önemine vurgu yaparak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Projenin uygulanmasıyla kırsalda üreticilerin gelirlerinde artış ve bölgesel ekonomide canlanma hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca koordinasyon mekanizmaları, saha çalışmaları ve paydaşların rollerinin netleştirilmesine yönelik adımlar konuşuldu; uygulamanın izlenmesi ve raporlanması süreçlerinin etkin yürütülmesine önem verileceği vurgulandı.

VALİ AKTAŞ, AFYONKARAHİSAR’IN GÜÇLÜ TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİNİN DAHA İLERİYE TAŞINMASI...

VALİ AKTAŞ, AFYONKARAHİSAR’IN GÜÇLÜ TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİNİN DAHA İLERİYE TAŞINMASI, KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN REFAH SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN EMEĞİNİN DAHA YÜKSEK EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEĞİNİ İFADE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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